Викиди парникових газів скорочують стратосферу Землі. Шкідливу тенденцію виявила міжнародна група науковців, які працюють у Британії, Штатах, Індії та Китаї. Стратосфера - це частина атмосфери, розташована над озоновим шаром Землі на висоті від 11 до 50 кілометрів.

Там літають метеозонди та надзвукові військові й комерційні літаки. За останні 40 років цей шар зменшився на 400 метрів, а за півстоліття може скоротитися ще на кілометр через викиди СО2. У перспективі зміни у стратосфері здатні навіть зашкодити роботі супутників, радіозв'язку, GPS та інших систем навігації.