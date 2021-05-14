Президент США Джо Байден заявив, що хакери, які вчинили кібератаку, діяли з російської території

Компанія Colonial Pipeline заплатила п'ять мільйонів викупу здирникам-хакерам, які ще 8 травня паралізували роботу найбільшого в країні трубопроводу. Про це ще напередодні повідомила агенція Блумберг. Сьогодні магістраль відновила роботу. Президент США Джо Байден заявив, що хакери, які вчинили кібератаку, діяли з російської території.

За версією ФБР, напад вчинило угруповання Дарк-Сайд. Водночас глава Білого дому зазначив - Вашингтон не вважає, що за кібератакою стоїть уряд РФ. Байден планує обговорити інцидент під час зустрічі з російським президентом Путіним.