В Сингапуре планируют закрыть большинство школ и перевести учеников на дистанционное обучение, поскольку новым "индийским" штаммом коронавируса в стране болеет все больше детей.

Все начальные, средние и младшие школы перейдут на полное домашнее обучение со среды до конца школьного срока 28 мая. Министр образования Чан Чун Син сказала, что новые виды коронавируса атакуют детей, хоть и один из детей, переболевших вирусом, не имеет серьезных симптомов.

В воскресенье, 16 мая, Сингапур подтвердил 38 случаев COVID-19, которые передаются местным путем, что является самым высоким ежедневным числом с середины сентября. Случаи включали четырех детей, связанных с кластером в учебном центре.

Ранее мы писали о том, что Степанов назвал симптомы индийского штамма COVID.

Также сообщалось, что осенью Украину ждет еще более опасный штамм COVID-21.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.