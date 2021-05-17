Британия выходит из локдауна [ Редактировать ]
Великобритания с 17 мая выходит из локдауна. Рестораны и пабы могут принимать посетителей внутри, а также открываются музеи, кинотеатры и спортзалы.
Полная отмена ограничений в Британии ожидается 21 июня. Однако в правительстве есть опасения по этому поводу из-за новых штаммов COVID, в частности, из Индии.
Отмечается, что заведения возобновили прием посетителей внутри в полночь. К тому времени, по информации издания, у баров и пабов выстроились очереди из желающих отметить отмену локдауна.
Также с 17 мая в Британии запускают COVID-паспорта. Они представлены в виде приложения на смартфоне. Такой паспорт позволит британцам выезжать за границу без прохождения карантина или отбытия самоизоляции, в случае получения двух доз вакцины от коронавируса.
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