Во вторник, 1 июня, появилась информация о том, что на этой неделе должно состояться заседание СНБО, но еще нет точной даты проведение. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Отмечается, что заседание может пройти либо в пятницу, либо в четверг.

Источник отметил, что повестка заседания СНБО еще прорабатывается.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.

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