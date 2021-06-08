В спортивном центре "Бакинец" прошли соревнования по борьбе среди детей и юношей [ Редактировать ]
6 июня в спортивном центре "Бакинец" прошли соревнования по борьбе среди детей и юношей. В соревновании участвовали более 150 детей разного возраста и с разных уголков страны. Большая часть спортсменов - воспитанники спортивных школ и интернатов. Турнир приурочили ко дню защиты детей. По словам организатора турнира, Олега Крапивина, соревнования дают возможность молодым спортсменам проявить себя, а также выйти на новый уровень спортивных достижений.
"Сегодняшний турнир посвящается дню защиты детей. Поэтому, мы сделали такой подарок для них. И, одновременно, отбираем лучших, которые способны выступать на более серьезных соревнований. Мы отсюда выбираем спортсменов, которые будут выступать в Азербайджане, представлять там Украину", - заявил заслуженный тренер Азербайджана и СССР, председатель Конгресса Азербайджанцев Киева Олег Крапивин.
Соревнования длились несколько часов. Все из-за большого количества соревнующихся и разнообразий весовых категорий. Подобные турниры некий "фундамент" для будущих спортсменов. Ведь большинство чемпионов Мира и Европы начинали свой путь именно с таких турниров.
"Начинаются весовые категории с 29 килограмм. Это совсем маленькие. А 2007 года рождения, уже идут 40-50 килограмм. Вот с таких турниров все будущие чемпионы мира, олимпийских игр, они выходят с таких вот турниров. Они достойно представят Украину на международных турнирах", - рассказал заслуженный тренер Азербайджана и СССР, председатель Конгресса Азербайджанцев Киева Олег Крапивин.
Организаторы турнира обещают на этом не останавливаться. Следующий турнир состоится накануне Нового Года.
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