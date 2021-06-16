Танкісти провели навчання на межі з Кримом [ Редактировать ]
Збройні сили провели навчання в Херсонській області на межі з окупованим Кримом. Бойові навички відпрацьовували танкісти. Тренувалися проходити мінні поля, мости та яри. А ще танковий підрозділ готувався до ймовірної наземної атаки противника. Для контратаки використовували димову завісу.
Сергій Наєв, командуючий об'єднаних сил збройних сил України:
Танковий підрозділ під прикриттям аерозольного маскування має раптово вийти на визначений вогневий рубіж або рубіж контратаки. Раптово діяти та з близьких відстаней відкривати вогонь прямою наводкою по цілях противника. забезпечено їх ефективні дії та ефективність застосування.
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