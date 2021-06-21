Збірна України сьогодні проведе третій матч у групі "C" на Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка буде Австрія. Українцям достатньо і нічиєї, щоб посісти друге місце в групі і вийти в плей-офф турніру.

Нашій команді не допоможе Зубков, який продовжує відновлюватися після травми в грі з Нідерландами. Решта футболістів здорові і готові взяти участь у вирішальному поєдинку групи.

Австрійці втратили свою бойову одиницю Лазаро, проте повернеться після дискваліфікації Арнаутович. У цьому поєдинку більшість букмекерів не бачать явного фаворита, називаючи найбільш вірогідним результатом нічию.

Отже, сьогодні, Бухарест, "Національний стадіон", 19:00.