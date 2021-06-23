Новым пресс-секретарем Зеленского станет мужчина: что о нем известно [ Редактировать ]
Источник: Украина 24
Новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского станет ведущий выпусков новостей телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров. Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на осведомленный источник в Офисе президента.
До конца текущей недели нового спикера главы государства представят публично. До "Украины 24" Никифоров работал на новостном телеканале Euronews.
Конкурс на должность пресс-секретаря президента Украины длился около двух месяцев в закрытом режиме. С самого начала было около 70 претендентов. На первом этапе будущий спикер главы государства должен был записать видеообращение.
На втором этапе осталось около 10 претендентов. После собеседования у главы Офиса президента Андрея Ермака и его советника Михаила Подоляка им поставили задание: сформулировать ответы на критические и неудобные вопросы журналистов.
В финал прошли двое: телеведущий Сергей Никифоров и бывший журналист Александр Бондаренко. С ними провел собеседования президент Зеленский. Остановились на кандидатуре Никифорова.
Напомним, что Юлия Мендель, занимавшая должность пресс-секретаря президента, останется работать в Офисе президента и будет заниматься коммуникацией с иностранными СМИ.
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