На востоке Крыма пронесся смерч [ Редактировать ]
В оккупированном селе Изюмовка (Крым) пронесся смерч. В результате повреждены 12 зданий. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Прошел сильный ветер в виде смерча. Повреждены 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек. Был сильный дождь.
Люди во время смерча не пострадали, а электроснабжение восстановили и убрали поваленные деревья.
Отметим, в Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе.
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