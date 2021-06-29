В оккупированном селе Изюмовка (Крым) пронесся смерч. В результате повреждены 12 зданий. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Прошел сильный ветер в виде смерча. Повреждены 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек. Был сильный дождь.

Люди во время смерча не пострадали, а электроснабжение восстановили и убрали поваленные деревья.

Отметим, в Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе.

Ранее США атаковал мощный разрушительный торнадо.