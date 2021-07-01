Верховна Рада розгляне документ про корінні народи [ Редактировать ]
Сьогодні о 16.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. У порядку денному 9 питань. Депутати пропонують внести зміни до держбюджету, щоб виділити гроші на ремонт культурних пам'яток.
Також розглянуть закон про корінні народи України. А ще документ про так звану деолігархізацію, офіційно він звучить як "запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті" і ще низку законів у сфері економіки.
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