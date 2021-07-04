Сборная Украины на чемпионате Европы по футболу заработала 16 млн евро. Попадание в турнир сразу же принесло нашей команде 9,25 млн евро. Благодаря победе над Северной Македонией (2:1) "сине-желтые" заработали еще 1,5 млн евро.

За выход в 1/8 финала сборная заработала 2 миллиона, а за победу над Швецией (2:1) и выход в четвертьфинал - 3,25 миллиона. За поражение на этой стадии премиальные не выплачивают. Таким образом подопечные Андрея Шевченко получат от УЕФА 16 млн евро призовых.

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Как будут распределены эти деньги и сколько получит каждый из игроков и тренеров сборной, пока неизвестно. Капитан команды Андрей Ярмоленко уже пообещал передать свою часть призовых на благотворительность.

По итоговому заработку сборная Украины заняла 8-е место из 24 команд, которые принимали участие в турнире. Меньше украинцев заработали Северная Македония и Турция, которые не набрали ни одного очка и получилит всего 9,25 млн в качестве бонуса за выход в финальный турнир. По 9,75 млн заработали поляки и шотландцы, по 10,25 млн - команды Финляндии, Словакии, Венгрии и России.

Напомним, что в полуфиналах сыграют Италия с Испанией (6 июля) и Англия с Данией (7 июля). Оба поединка пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".