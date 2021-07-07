Гендиректор "ВДК" Гриненко Артем розповів, як управляти великим дорожньо-будівельним Консорціумом [ Редактировать ]
У дорожньо-будівельній галузі України тривають суперечки щодо участі у тендерних закупівлях та недобросовісній грі у великий бізнес. Здавалося, що зміни до Закону "Про публічні закупівлі" від 19 квітня 2020 року мали вирішити проблему сегментації галузі. Ті компанії, які прагнуть будувати великі об’єкти, отримали змогу об’єднуватися у Консорціуми, і на законних підставах подаватися на закупівлі.
Але все одно це не задовольняє усіх учасників ринку і тема тролінгу і кишенькових бізнес-утворень піднімається у медіапросторі.
Як працюють такі об’єднання на прикладі Всеукраїнського дорожнього Консорціуму розповів у своєму інтерв’ю на UBR гендиректор ВДК Артем Гриненко.
"Вищий орган управління Консорціумом - Загальні збори засновників. Компанії засновники вирішують питання участі у закупівлях. Ми приймаємо участь у тендерах на ремонт доріг, які знаходяться у зоні покриття наших асфальтобетонних заводів", - пояснив Артем Гриненко.
Сукупно потужності Консорціуму складають 1520 одиниць техніки, 20 асфальтобетонних заводів, 1806 штатних працівників. За останні три роки сума виконаних контрактів склала 10,5 млрд грн. Розташуванням асфальто-бетонних заводів ВДК охоплює 15 областей України.
"Усі заводи атестовані, мають відповідні сертифікати та відповідають усім вимогам законодавства України. Співставляючи ці можливості з вимогами до закупівель вирішуємо питання участі - якщо можемо виконати, то подаємось" - пояснив гендиректор ВДК.
Слід зазначити, що така форма управління не є виключенням з правил. Консорціум не може управлятися одноосібно, адже це об’єднання окремих юридичних осіб. І у будь-якому випадку не доцільно асоціювати право власності Консорціумом з окремою людиною. Це юридично неможливо.
"Мене обрали, як менеджера, який може утримати баланс серед засновників. І я дякую їм за високу довіру. Адже в рамках Консорціуму, як і в Асоціації, необхідно знаходити компроміси з-поміж учасників. І моє головне завдання, щоб інтереси кожного були враховані і всередині об’єднання, і в ринку дорожніх робіт", - підсумував Гриненко.
Наразі Консорціум подав заявки більш ніж на 50 тендерів у 12 областях України на загальну суму 15 млрд грн. Наскільки чесно і прозоро працює система тендерів в дорожньому будівництві, покаже час.
"Сам принцип сегментувати тендерні закупівлі і дорожніх підрядників за досвідом по видам робіт є справедливим. Якщо не маєш досвіду, не маєш права приймати участь у закупівлі. Але іноді є місце інтерпретації з боку замовників.", - додав гендиректор ВДК.
Докладніше читайте у розгорнутій версії інтерв’ю на UBR.
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