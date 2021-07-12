Жара, установившаяся во многих регионах планеты, причиняет людям, животным и растениям физиологический стресс. Наиболее опасными являются температурные перепады с учетом показателя влажности. Самыми безопасными для населения Земли считаются 17-24 градуса тепла, передает newsyou.info.

Если человека подвергают воздействию температуры выше 32 градусов при чрезвычайно высокой влажности или выше 45 градусов при крайне низкой влажности в течение долгого времени, то результат может быть фатальным.

Врачи посоветовали в этот период существенно уменьшить количество животных жиров в рационе питания. Лучше отказаться от тяжелой пищи при высоких температурах и отдать предпочтение овощам, фруктам и молочным продуктам.

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