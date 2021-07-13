В Украине ввели новые правила покупки долларов [ Редактировать ]
Национальный банк ввел в новые правила покупки долларов. Теперь в силу вступили новые изменения.
Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 62 от 29 июня 2021 года.
Что изменилось:
- Украинцы могут покупать доллары по безналичному расчету.
- При покупке иностранной валюты нет необходимости иметь при себе эквивалент в гривне, так как можно оплатить необходимую сумму с банковской карты.
- НБУ разрешил украинцам покупать зарубежные акции через украинского брокера. При этом существует лимит - 200 тысяч евро в год.
- Также теперь можно продать безналичную валюту, а зачисленные средства пойдут на карточный счет в гривне.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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