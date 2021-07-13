Национальный банк ввел в новые правила покупки долларов. Теперь в силу вступили новые изменения.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 62 от 29 июня 2021 года.

Что изменилось:

Украинцы могут покупать доллары по безналичному расчету.

При покупке иностранной валюты нет необходимости иметь при себе эквивалент в гривне, так как можно оплатить необходимую сумму с банковской карты.

НБУ разрешил украинцам покупать зарубежные акции через украинского брокера. При этом существует лимит - 200 тысяч евро в год.

Также теперь можно продать безналичную валюту, а зачисленные средства пойдут на карточный счет в гривне.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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