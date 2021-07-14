5 мільярдів 300 мільйонів гривень виділить уряд на підвищення пенсій військовим та поліцейським. Таку постанову ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

За словами прем'єр-міністра, через недосконалість законодавства від 2018 року багатьом пенсіонерам-силовикам не проводили індексацій. Нове урядове рішення передбачає збільшення мінімальної пенсії та щомісячні доплати по 2 тисячі гривень.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України: