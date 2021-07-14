Кабмін виділив понад п'ять мільярдів гривень на підвищення пенсій військовим та поліцейським [ Редактировать ]
5 мільярдів 300 мільйонів гривень виділить уряд на підвищення пенсій військовим та поліцейським. Таку постанову ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабміну.
За словами прем'єр-міністра, через недосконалість законодавства від 2018 року багатьом пенсіонерам-силовикам не проводили індексацій. Нове урядове рішення передбачає збільшення мінімальної пенсії та щомісячні доплати по 2 тисячі гривень.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
Для виправлення ситуації уряд сьогодні ухвалює рішення про встановлення щомісячних доплат. Додаткові кошти отримуватимуть майже 400 тисяч військовослужбовців пенсіонерів. При цьому буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3854 гривні.
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