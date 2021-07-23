В пятницу, 23 июля, правительство Черногории приняло решение запретит работу ночных клубов и дискотек на открытом воздухе и в помещении из-за роста новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Института общественного здоровья Черногории.

Усиленный карантин будет действовать до 2 августа.

Также в стране запретили:

музыкальные фестивали,

вечеринки,

другие массовые мероприятия в помещениях.

С 2 августа ночные клубы смогут возобновить работу, однако их посещать будет разрешено только тем, кто получил хотя бы первую прививку от коронавируса.

При этом развлекательные заведения можно будет посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболел COVID-19 в течение последних полугода.

Читайте также, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил усилить меры контроля за соблюдением карантинных ограничений. Также он поручил Министерству внутренней безопасности урегулировать правовые аспекты использования технологических средств контроля.

Кроме того, с этой недели Израиль начал предлагать третью дозу вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 взрослым гражданам с уязвимым иммунитетом. В заявлении Министерства здравоохранения Израиля отмечается, что, учитывая ситуацию, третья доза вакцины будет вводиться взрослым гражданам с заболеваниями.

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