В Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях наблюдается нарушение условий "зеленой" зоны карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В регионах растет показатель госпитализаций с COVID-19. Таким образом в Закарпатской области этот критерий превышает норму в третий раз. По состоянию на 2 августа 2021 года он составляет 103,2%, при том, что ранее он колебался на уровне 87,5-93,3%. в Ривненской области динамика госпитализаций составляет 92,3%.

Отмечается, что в Тернопольской области госпитализация сейчас имеет самый высокий показатель - 136,4%. В Хмельницкая области показатель не так существенно превышает норму и сейчас составляет 59,3%. А в Черкасской также фиксируется высокая динамика госпитализаций, по последним данным, она составляет в данном регионе 55,6%.

Читайте также, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране будет продлен. Есть области, в которых ухудшается COVID-статистика, это районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей, но Киев сюда не входит.

Кроме того, в Украине зафиксировали первые случаи инфицирования штаммами коронавируса "Дельта" и "Лямбда". Эти виды более агрессивные, с 25 июня Кабмин вернул обязательное тестирование на коронавирус при въезде из четырех стран - Индии, Великобритании, России и Португалии.

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