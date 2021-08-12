Общественный транспорт в Грузии останавливают минимум на три недели для противодействия новой вспышке коронавируса.

Работа общественного транспорта в Грузии будет остановлена с 14 августа по 4 сентября, сообщает "Эхо Кавказа".

Соответствующее решение было принято 12 августа на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Также в Грузии запрещают проведение концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных соревнований. Не будут работать и детские развлекательные центры.

Еще одно ограничение касается ресторанов и кафе. Заведениям общественного питания запретили работать после 23:00. Сейчас они должны закрывать дверь в полночь.

Ранее сообщалось, что правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.