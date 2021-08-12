Грузия останавливает общественный транспорт [ Редактировать ]
Общественный транспорт в Грузии останавливают минимум на три недели для противодействия новой вспышке коронавируса.
Работа общественного транспорта в Грузии будет остановлена с 14 августа по 4 сентября, сообщает "Эхо Кавказа".
Соответствующее решение было принято 12 августа на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.
Также в Грузии запрещают проведение концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных соревнований. Не будут работать и детские развлекательные центры.
Еще одно ограничение касается ресторанов и кафе. Заведениям общественного питания запретили работать после 23:00. Сейчас они должны закрывать дверь в полночь.
Ранее сообщалось, что правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 10 августа, правительство Грузии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на территории страны
Фрэнсис Гонсалвес потерял мать, отца и брата из-за COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться
Новые правила вступят в силу с 8 августа
Раніше, у МОЗі зазначили, що у разі погіршення епідситуації працювати дозволять лише школам, де вакциновано не менше 80 відсотків учителів
Киевская горадминистрация просит столичные предприятия составить списки сотрудников, которым потребуется пропуск на транспорт на время возможного карантина осенью