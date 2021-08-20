Ціни на газ для українців можуть зрости після запуску другого Північного потоку. Про це заявив президент України в інтерв'ю іноземним ЗМІ. Питання запуску цього газогону буде однією з тем розмови Володимира Зеленського із Джо Байденом 31 серпня.

Тим часом українські політики і провладні, й опозиційні - одностайні: транзит газу через Україну нашій державі необхідний.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":