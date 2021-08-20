Юрій Бойко наголосив на важливості транзиту газу Україною [ Редактировать ]
Ціни на газ для українців можуть зрости після запуску другого Північного потоку. Про це заявив президент України в інтерв'ю іноземним ЗМІ. Питання запуску цього газогону буде однією з тем розмови Володимира Зеленського із Джо Байденом 31 серпня.
Тим часом українські політики і провладні, й опозиційні - одностайні: транзит газу через Україну нашій державі необхідний.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Это продолжение контракта, после его завершения в 2004 году, дальше должен был контракт продолжен потому, что это жизненно важно для нашей страны и это очень важно для наполнения бюджета, потому продолжения контракта, будет лучшей гарантией.
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