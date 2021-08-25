Известная украинская актриса, холостячка Ксения Мишина рассказала своим подписчикам, что улетает в отпуск на Кипр вместе с сыном Платоном.

Однако, поклонники "застукали" девушку с ее бывшим бойфрендром Александром Эллертом.

Так, на фан-страничке Мишина-Эллерт сегодня появились неожиданные фото, которые могут свидетельствовать о том, что Ксюша и Саша снова вместе. На фото видно, как Ксения ожидает рейс в объятиях мужчины, похожего на Александра Эллерта.

Напомним, Ксения Мишина заявила, что бросила Александра Эллерта еще 16 июля.

Также ранее "холостячка" шокировала преображением внешности.