Ксению Мишину "застукали" с Эллертом на отдыхе (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская актриса, холостячка Ксения Мишина рассказала своим подписчикам, что улетает в отпуск на Кипр вместе с сыном Платоном.
Однако, поклонники "застукали" девушку с ее бывшим бойфрендром Александром Эллертом.
Так, на фан-страничке Мишина-Эллерт сегодня появились неожиданные фото, которые могут свидетельствовать о том, что Ксюша и Саша снова вместе. На фото видно, как Ксения ожидает рейс в объятиях мужчины, похожего на Александра Эллерта.
Напомним, Ксения Мишина заявила, что бросила Александра Эллерта еще 16 июля.
Также ранее "холостячка" шокировала преображением внешности.
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