Історія, яка здивувала українців. Олімпійська призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко - виборола бронзову медаль та отримала подарунок - однокімнатну квартиру. Але несподівано для всіх віддала її своєму тренерові на знак подяки за багато років спільної роботи та підтримки.

Втім, без житла її не залишили. Розказує Олена Логінова.

Квіти, оплески та слова вдячності. Ірина Коляденко отримує сертифікат на однокімнатну квартиру в рідному Ірпені. І це вже друге помешкання, яке дарують бронзовій призерці. Першу - спортсментка віддала своєму тренерові Володимиру Яременкові.

Цей вчинок приголомшив усіх. Вочевидь, і представників Ірпінської влади. Там вирішили нагородити Ірину ще однією квартирою - вже точно для неї особисто. А ще обом вручили сертифікати на 100 тисяч гривень - для початку ремонтних робіт.

Ірина Коляденко, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор-2020:

Я ночь все це думала як це все зробити. Я в першу чергу хотіла звернути увагу на тренерів наших в Україні, на професіоналів, на спеціалістів, які працюють із спортсменами і відблагодарити свого тренера - віддячити йому, тому що він дуже багато часу, сил вклав в мене і я йому дуже вдячна і були такі моменти скрутні, там де він мені насправді купляв речі, тому що в мене сім'я не могла цього дозволити.

Володимир Яременко такого від своєї вихованиці не очікував. Каже, робота тренера нелегка і часто залишається поза увагою. Дарунку щиро радий - адже зараз мешкає в оселі дружини.

Володимир Яременко, тренер:

Я не знав як відреагувати. Вона це зробила від себе, від щирого серця і це наш з нею загальний проект ця медаль, не тільки цих ігор медаль а і чемпіонатів Європи світу ми вже восьмий рік з нею працюємо і тому приємно, що такі поступки мають місце в нашому житті.

Ось у цій новобудові тепер житимуть і спортсменка, і її тренер. Разом заходимо до тієї самої першої квартири. Площа - 41 квадрат. Поки що тут лише газовий котел і голі стіни. Попереду - ремонт, тож сертифікат від міської влади стане в пригоді.

Я не очікувала, взагалі я не знала. Але це історія з хорошим кінцем. Два дні тому ми ще були взагалі без свого житла, а сьогодні є житло вже і в мене і в мого тренера. В мене в руках вже навіть ключі від цієї квартири і в принципі це таке що вже можна осягнути подивитись, щось уже навіть попланувати поки що. Але це приємно. Це дуже приємно.

Вже свою оселю в цій новобудові Ірина може вибрати з кількох варіантів. Попереду в неї приємні хатні клопоти, а потім підготовка до наступної Олімпіади, за три роки у Парижі.