Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Изначально она планировалась 30 августа.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В среду Байден примет Зеленского в Белом доме. Как говорится в документе, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности" Украины, а также "тесное сотрудничество" между странами в сфере "энергетической безопасности".

Кроме того, подчеркивается, что США поддерживают "усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией" и реализации реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы государства в США.

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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