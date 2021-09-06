Відзначити настання Нового року до Умані на могилу Цадика Нахмана з'їхалися майже тридцять тисяч ортодоксів із усього світу.

На цю хвилину до Умані на святкування юдейського нового року Рош-Га-Шана вже прибуло майже 30 тисяч паломників - хасидів. Із настанням сутінок вони вже всілися за столи і почали зустрічати новий 5782 рік від створення світу. Ці святкування триватимуть два дні, до вечора вівторка.

Із масової обідньої молитви в паломницькому кварталі почалась активна підготовка до зустрічі Рош-Га-Шана. Відзначити настання Нового року до Умані на могилу Цадика Нахмана з'їхалися майже тридцять тисяч ортодоксів із усього світу. Праведник заповідав нащадкам веселитися, святкувати, їсти, пити й танцювати. І послідовники настанов дотримуються.

Джон приїхав із Нью-Йорка. Від святкувань він просто в захваті.

Джон, громадянин США:

Господь каже: "Будь щасливим". Потрібно бути щасливим. Щасливий новий рік, коли щасливий ти. Всі просто радіють і насолоджуються.

Щоправда, від таких святкувань весь паломницький квартал і околиці буквально потопають у смітті. Десятки двірників фізично не встигають прибирати вулиці. Навіть на коротке інтерв'ю у них не вистачає часу…

До настання сутінок підзаробити на прочанах намагаються всі, хто може. Дехто - здає житло, хтось - надає послуги вантажника чи водія, а от киянин Влад приїхав торгувати різним крамом. Сьогодні ввечері поїде додому, адже після заходу сонця в хасидів настає повна заборона на будь-яку роботу, в тому числі й на здійснення покупок.

Влад, крамар:

Вечір, у них тільки сонце сіло, вони навіть телефонувати не можуть - не мають права, тобто, з грошима вони просто відпочивають і це аж буде до закату сонця …до вівторка ? Да , до восьмого числа.

Заходи безпеки в паломницькому кварталі безпрецедентні - за правопорядком тут стежать тисячі працівників структур МВС і ще 11 ізраїльських поліцейських. За час паломництва слідчі вже відкрили три кримінальні провадження за фактами збуту холодної зброї, керування авто з недійсним посвідченням та хуліганство.

Поліції також довелося розбиратись із заявою хасидів щодо запровадження уманською владою туристичного збору. За три дні свята з прочан правлять 900 гривень за людину. Та порушень у діях мерії не виявили, тож хасидам доведеться платити.

Михайло Куратченко, начальник ГУНП у Черкаській області:

Поліція не здійснює збір, але, адміністративним кодексом передбачено відповідальність статтею 163 прім. 17 за порушення сплати туристичного збору. Ми маємо можливість складати адміністративні протоколи …на сьогодні ми до цього підходимо виважено і роз'яснюємо.