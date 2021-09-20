Погоджувальна рада: через що сперечались депутати та коли очікувати міністропад? [ Редактировать ]
Державний бюджет на наступний рік, олігархи та скандальні податкові зміни. Цей тиждень у парламенті - точно буде насиченим і гарячим. Посперечатися народні обранці встигли вже навіть сьогодні - на погоджувальній раді.
Тож який закон викликав суперечки? І чому анонсовані відставки міністрів - поставили на паузу? Розкаже Анна Каменєва.
Такого напруженого засідання погоджувальної ради у цьому скликанні ще не було. Усі фракції - невдоволені запропонованим порядком денним на цей тиждень. Написали листи спікеру з пропозиціями. Він, до речі, сьогодні вів засідання дистанційно через коронавірусну хворобу.
"Слуги народу" наполягають, аби на розгляд винесли й два скандальні законопроєкти - про олігархів та 5600 - про податкові зміни. Окрім "слуг", це підтримали ще дві депутатські групи - "Довіра" і "За майбутнє". Та в монобільшості пішли далі - просять змінити та процедуру розгляду цих законопроєктів.
Ще було два питання по процедурі 5599 і по 5600. - Ні, це питання залу, шановні колеги, вивчіть регламент.
Йдеться про процедуру розгляду цих документів - постатейно. Тобто депутати не зможуть наполягати на своїх поправках.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
"Слуги народу" хочуть хакнути систему і запропонувати нову процедуру. Дуже просто - це коли жодна фракція, жоден народний депутат не може підняти будь-яку правку, а буде парламент голосувати лише так, як вирішив комітет. Це паплюження регламенту, це не відповідає рішенню конституційного суду.
Через це можуть бути й блокування трибуни, прогнозують в опозиції. Обидва документи, найімовірніше, винесуть у залу в четвер. А завтра розпочнуть роботу з постанови щодо невизнання виборів до російської держдуми на окупованих українських територіях - у Криму та на Донбасі.
Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
За визнанням самої російської влади - понад 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті, в тому числі й через механізм електронного голосування, на ці незаконні вибори.
У п'ятницю нардепи чекають від прем'єра звіт про тарифи та підготовку до опалювального сезону.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Ціна газу для тепла стала вище на 1,85 раз. Тобто майже в два рази. І зараз збирають мерів для того, щоби їх примусити з місцевих бюджетів покрити цю різницю в тарифах, щоб люди це не відчули. В місцевих бюджетах цих грошей немає.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Тисячний раз говорю і закликаю - колеги давайте усім парламентом відвернемо тарифну катастрофу. Ми це можемо зробити. Україна видобуває газу достатньо і його негайно направити виключно на потреби населення. Це 15 млрд кубів, які у нас є, які врятують наших громадян від катастрофи й зубожіння.
Однак ініціативу про винесення такого документа на розгляд - не підтримали "Слуги народу" й "Голос". Вочевидь, не буде цього тижня й анонсованих раніше кадрових ротацій в уряді. Принаймні в монобільшості запевнили, що це питання фракція планувала розглядати наприкінці вересня - на початку жовтня. Не йдеться наразі і про відставку спікера парламенту.
Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":
Є процедура відкликання голови Верховної Ради. Вона досить чітко виписана - в той момент коли народні депутати захочуть цю процедуру ініціювати, вони будуть її ініціювати. Наразі у нас немає ні ініціаторів цієї процедури, ні підписних листів.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Існують якісь розмови - хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос. За деякі відставки. Я хотів би звернутися до антикорупційних органів, аби вони все-таки взяли цю інформацію, опрацювали і сподіваюсь спростували ті дані.
Завтра нардепи присвятять день бюджетним питанням. Планують внести зміни до цьогорічного кошторису - аби дати більше грошей на субсидії й дороги, і погасити борги з виплат військовослужбовцям. А ще - уряд презентуватиме проєкт державного бюджету на наступний рік.
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