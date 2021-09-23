Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед показало, что эта волна находится на стадии роста. Новая волна, вызванная штаммом "Дельта", может быть быстрой, но короче предыдущих.

Об этом сообщается в данных исследования КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

"Ее пик предполагается на уровне 15 000-18 000 случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года", - говорится в прогнозе.

Как отмечается в сообщении, весомым фактором такого осложнения эпидемической ситуации с СOVID-19 является значительное ослабление карантина в летний период, а в большинстве учебных заведений - с начала сентября.

Ученые выполнили исследование распространения четвертой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта", в Украине и странах мира, которіе испытали на себе наибольшее влияние пандемии. Было обнаружено, что в течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эбола и COVID-19 С пяти - шести летним периодом.

С применением методов технического анализа больших данных обнаружен также циклический характер течения четырех волн пандемического процесса COVID-19 на временном отрезке: январь 2020 - сентябрь 2021 года.

"Полученные результаты указывают на значительно более низкий уровень количества новых заболеваний и смертности в течение текущей четвертой волны пандемического процесса, в сравнении со второй и третьей волнами, в странах, характеризующихся высоким процентом вакцинированного населения", - отмечают ученые.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.