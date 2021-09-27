На сході тривають обстріли з гранатометів

На Сході країни - втрати. Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один - загинув, ще один - поранений, він у лікарні.

Медики оцінюють стан армійця як середньої тяжкості. Загалом минулої доби на Донбасі ворог тричі порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював українські позиції з гранатометів.

Гаряче було і поблизу Мар'їнки та Нью-Йорка. Там противник відкрив вогонь із гранатометів на кулеметів. На всі провокації українські оборонці відповідали вогнем.