Війна на Донбасі: двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої [ Редактировать ]
На Сході країни - втрати. Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один - загинув, ще один - поранений, він у лікарні.
Медики оцінюють стан армійця як середньої тяжкості. Загалом минулої доби на Донбасі ворог тричі порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював українські позиції з гранатометів.
Гаряче було і поблизу Мар'їнки та Нью-Йорка. Там противник відкрив вогонь із гранатометів на кулеметів. На всі провокації українські оборонці відповідали вогнем.
по теме
Режим припинення вогню станом на вечір противник порушив лише раз. Стріляв із протитанкових гранатометів і кулеметів.
Внаслідок ворожого обстрілу, протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. Атака сталася у неділю 12 вересня - поблизу Верхньоторецького на Донеччині.
09-09-2021 12:00 Сюжет 2
Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.
Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.