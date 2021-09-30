Сім ворожих обстрілів зафіксували на фронті минулої доби. На атаки ворога українські армійці відповіли вогнем. Як тримають оборону армійці на передовій, бачив наш кореспондент Руслан Смєщук. Його репортаж - далі.

Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Окопи та укріплення, що перерізають донецький степ. Через непростий ландшафт - ворог може спробувати скритно підійти впритул до окопів армійців.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Дивлюся вперед по фронту. Тому, що тут дуже густа зеленка, і до ворога дуже близько.

Вояки розповідають - нещодавно ситуація тут загострилася, ймовірно через те, що вороже командування провело на позиціях ротацію.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Частенько стали обстрілювати, прицільний вогонь ведеться по нашим позиціям. Так зазвичай буває, коли в них ротація проходить, то починають з новими силами прострілювати позиції, проверять, на що ми здатні.

Тож на оборонних рубежах посилили заходи безпеки.

А це - тренуються вояки одного з підрозділів. Відпрацьовують застосування небезпечної зброї.

Огонь Гранатою!

Бойові гранати кидають всі без виключення - і ті хто воює на передовій, і ті, хто задіяний у логістиці та управлінні.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Перебуваючи в зоні виконання завдань, ми постійно підтримуємо свою навченість, навченість нашого особового складу. Це з тією метою, щоб при всіх випадках нападу агресора - ми готові відбиватися і стояти за свою землю!

Сергієві не раз доводилося застосовувати гранати у реальному бою. Під Авдіївкою - навіть вдалося знищити ворожу групу, яка намагалася перетнути лінію фронту та зайти вглиб армійської оборони.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Згідно наказу командира опорного пункту. Була виявлена група противника і її треба було відпрацювати гранатами. Це була будівля і треба було закидати будівлю цю гранатами.

Відпрацьовують вояки й навички бою з іншою зброєю.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Погані навички маю, їх покращити треба. Для того виконуємо ці вправи.

Вояки впевнені - саме навчання та чесна, системна робота над помилками - істотно підвищує боєздатність. Що ж до загальної картини на фронті - ситуація незмінна, обстріли тривають.