Олімпійський чемпіон з Америки причетний до штурму Капітолію [ Редактировать ]
Американський олімпійський чемпіон Кліт Келлер визнав причетність до січневого штурму Капітолію і готовий співпрацювати зі слідством. За даними CNN, згідно з угодою, прокуратура може використати спортсмена, як головного свідка в суді. Келлер здобув золоті медалі в плаванні на Олімпіадах 2004 та 2008 років.
Нагадаю, шостого січня натовп прихильників Дональда Трампа взявся штурмувати Капітолій, зірвавши офіційну процедуру затвердження результатів виборів, де переміг Джо Байден. Тоді затримали понад півтисячі підозрюваних.
по теме
Шостого січня натовп прихильників Дональда Трампа взявся штурмувати Капітолій, зірвавши офіційну процедуру затвердження результатів виборів, де переміг Джо Байден.
За словами колишньої речниці, американський президент попередив тоді Путіна, що перед пресою демонструватиме удавану жорсткість.
Тому експерти й кажуть: діяльність соцмереж мають регулювати на міжнародному рівні. Бо зараз усе регулюється резолюцією Генасамблеї ООН від… 1965 року.
Відтепер модератори компанії блокуватимуть будь-кого, хто поставить під сумнів підсумки виборів у США.
У чемпіонаті взяли участь близько 50 собак. Ці змагання - відомі у світі. Цьогоріч їх провели уже вдванадцяте.