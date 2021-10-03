Та попри заяви всіх сторін - з першого жовтня Росія припинила транзит газу територією України в угорському напрямку...

Взагалі газова ситуація в Європі - це провідна тема цього тижня. Бо ціни на газ біржах - це справжнє енергетичне ралі.

Щодня - новий рекорд. Уже зараз тисяча кубів блакитного палива коштує на рівні - тисяча двісті доларів! Такого не було ніколи. І проблема в тому, що Україна частину палива купує на європейських хабах. Крім того, орієнтується на ринкові ціни.

Та чи витримає їх наш бюджет? Які цифри побачать люди в платіжках? І що робити владі на місцях: чи вистачить їм грошей на опалення лікарень та шкіл? Цього тижня центральна та місцева влади разом із Нафтогазом підписали меморандум, де зафіксували тарифи.

Та чи працюватиме цей документ? На місцях - сумніваються, каже наш Ігор Левенок.

Ігор Левенок, кореспондент:

На європейських енергетичних біржах ціна на газ ледь не щодня б'є нові рекорди. Українці з острахом чекають на початок опалювального сезону. Як переживуть цю зиму невеличкі міста, бюджети яких просто не потягнуть таке дороге блакитне паливо?

Селище Сосниця на Чернігівщині. Батьківщина видатного українця Олександра Довженка. Центр громади. Сім із половиною тисяч мешканців. Тут є кінотеатр, і він - працює. Будинок культури зібрав учителів. Педагогів вітають із професійним святом. Ритм маленького містечка. Та незабаром він має змінитися. Концертів і кіно не буде. Культуру на зиму - "заморозять".

На період опалювального сезону переміщення трьох організацій в одне приміщення, яке опалюється дровами…

Андрій Портний - сосницький селищний голова. Каже, нічого не вдієш. Рахує бюджет і цьогорічні видатки за газ. Вимальовується сума, не підйомна для громади.

Андрій Портний, сосницький селищний голова:

Ну якщо минулого року в нас на енергоносії, газ і тепло, в нас пішло десь в районі трьох мільйонів, то на наступний рік - десять мільйонів. Ну по факту наш бюджет розвитку лягає в тариф…

Валерій Панкевич, в. о. директора сосницького будинку культури:

З економією йшло сто-сто десять кубометрів газу за добу…

На початку двохтисячних сосницький будинок культури перевели на газ. Це зручно - і тоді було вигідно. Стару твердопаливну котельню закрили, і згодом вона зникла.

Андрій Портний, сосницький селищний голова:

От добрий український господар, коли підключає газ, то грубочка і піч має залишатися в хаті. Знаєте, довіра до держави й довіра людей одне до одного - це така досить складна річ. І потрібен час, щоб виховати людей у довірі.

Концертну діяльність доведеться звернути на цей період… - Всі проти, не тільки батьки! Пенсіонери пропонують допомогу для того, щоб купити твердопаливний котел і опалювати це приміщення.

Сосницький будинок дитячої та юнацької творчості. Ще один кандидат на переселення. Опалюється газом. Директорка каже: заклад відвідує триста п'ятдесят дітей. Танцюють, малюють, виробляють ось таку красу. Керівниця уявити не може, що їм доведеться пакувати валізи.

Любов Дейнеко, директорка сосницького будинку дитячої та юнацької творчості:

Тепло, компактно, аудиторії невеличкі, столики ось ви бачите, пристосовані для цих діток. Всі умови є для того, щоб нам тут займатися. - Крім однієї, грошей на газ. - Так, це велика проблема, але державі треба в першу чергу думати про людину.

Подумати про газ і про тарифи. Днями у столиці зібралася вся політична верхівка країни. Президент, прем'єр, спікер і міністри. Від регіонів - мери й голови громад. Слово бере президент Володимир Зеленський. Каже: тарифи на тепло для споживачів та бюджетної сфери - будуть незмінними. У залі - оплески.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні на цьому засіданні, між урядом нашої держави, між НАК Нафтогазом, асоціацією міст України й нашим конгресом, місцевих та регіональних влад ми підписуємо меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону, тарифи на тепло, на гарячу воду, для населення не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога. Я думаю, що люди цього чекали.

Уряд ініціює зміни до бюджету - хочуть збільшити видатки на субсидії. Громадам обіцяють фінансову допомогу і реструктуризацію боргів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми зафіксували ціну на газ. Завдяки річним продуктам, така ціна для більшості українців складе не більше восьми гривень за кубічний метр. Разом з депутатами внесемо зміни в бюджет і збільшимо програму субсидій на 12 мільярдів гривень.

Олег Вольський, жовківський міський голова:

…був конгрес місцевих влад під патронатом президента України, був підписаний меморандум про взаєморозуміння про те, щоб не підвищувати ціни, але насправді ніхто не розуміє за рахунок кого і за рахунок чого будуть компенсовуватися ці витрати нашим підприємствам, теплової енергетики.

А це вже Львівщина. Місто Жовква. Тринадцять тисяч жителів. Садочки, школи, бюджетні установи тут працюватимуть у звичному режимі. Тутешній мер у цьому певен.

Олег Вольський, жовківський міський голова:

Ми цей опалювальний сезон пройдемо спокійно, не потрібно буде закривати установи й переводити людей і переводити дітей зі школи.

Енергоощадність - друге ім'я цього компактного, давнього містечка. Завдяки енергоефективним проєктам Жовква майже позбулася газової залежності. Вклали в це - понад мільйон євро. Допомогла Європа.

Роман Курнат, директор КП "Жовкватеплоенерго":

На сьогодні, вже в місті з трьох котелень дві котельні вже працюють на альтернативних, тобто відновлюваних джерелах енергії. Як ви бачите, це тріска, це відходи деревини, це може бути тирса, або дрова.

Модернізація та утеплення споруд. Котельні - на твердому паливі та є результат.

Олег Вольський, жовківський міський голова:

Ну до прикладу наш модернізований садочок, який зараз опалюється, власне з цієї котельні, дуже є економія. П'ятдесят відсотків на опалення це десь двісті тисяч у рік.

І ціна на тепло від деревини торік була на десять відсотків нижчою за газ. Тепловики кажуть: опалення дровами - не панацея, а радше страховка від примх газових трейдерів. До того ж - це екологічно.

Роман Курнат, директор КП "Жовкватеплоенерго":

Коли газ дорожчає, деревина або альтернативне паливо також дорожчає, тому це не питання дешевизни. Це питання заміни газу.

Амбітні плани щодо енергоефективності складають і в Сосниці.

Андрій Портний, сосницький селищний голова:

Максимум два роки й ми взагалі не будемо залежати від рішень держави. Я маю на увазі глобально в плані тепла. Ми перейдемо на місцеві альтернативні енергоносії.

Щоправда, терпіти незручності кінотеатру, будинку культури, Дитячому центру творчості, вочевидь доведеться. Для них уже готують ось цю будівлю, яку раніше орендував технікум. Споруду опалюють дровами.

Усе нове, це добре забуте старе…

Ігор Чорнуха, заступник сосницького селищного голови:

Щоб тут було тепло і комфортно треба десь близько двохсот складометрів дров, це близько 20 причепів.

Сюди переведуть і працівників комунальних установ, і триста п'ятдесят школярів. Економія - значна.

Ми десь економимо п'ятдесят відсотків від потреби тих енергоносіїв, які потрібні аби пройти цей опалювальний сезон.

Ігор Левенок, кореспондент:

Ось цю будівлю було зведено у другій половині дев'ятнадцятого століття. Погляньте, яка архітектура. Колись тут була жіноча гімназія. З переваг - тут товстелезні стіни, які, вочевидь, добре триматимуть тепло. З недоліків - гляньте, які віконні рами. Імовірно їх і встановлювали тоді, коли зводили цю будівлю.

Шибки деінде потріскані, віконні рами майже протрухли. Треба міняти,- погоджується керівник.

Це все в найближчий, найкоротший термін ми все застеклимо

Та мами учнів - збентежені.

Урізати собі трошки зарплати та премії, то може й кошти появляться. Сезон починається знову коронавіруса, я не розумію, як це можна всіх в один котел скинути?

Тож, як пережити опалювальний сезон? За підписаним меморандумом - газ для бюджетних установ має бути по тринадцять із половиною гривень за куб. І по вісім гривень - для домогосподарств. Та меморандум - це лише заява про наміри. Отже, покладатися на обіцянку з Києва чи здобувати енергетичну незалежність? Найближчим часом доведеться вирішувати керівникам на місцях.

Олег Вольський, жовківський міський голова: