Компанія-виробник антиковідної вакцини "Пфайзер" планує щепити ціле місто в Бразилії. У Толедо з населенням 140 тисяч людей - вакцинують усіх жителів віком від 12 років.

Представники фірми-виробника зазначають: хочуть дослідити особливості поведінки та темпи поширення вірусу після імунізації всього населення.