"Пфайзер" планує щепити ціле місто в Бразилії [ Редактировать ]
Компанія-виробник антиковідної вакцини "Пфайзер" планує щепити ціле місто в Бразилії. У Толедо з населенням 140 тисяч людей - вакцинують усіх жителів віком від 12 років.
Представники фірми-виробника зазначають: хочуть дослідити особливості поведінки та темпи поширення вірусу після імунізації всього населення.
по теме
Prev Next
05 октября 2021 11:46 В приложении "Дія" появятся новые сертификаты
В ближайшее время в Украине будут фактически все три вида сертификатов
05 октября 2021 11:06 Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: в Минздраве дали ответ
Во вторник, 4 октября, в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса
05 октября 2021 10:16 Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививку
За минувшие сутки, 4 октября, в Украине вакцинировано 100 331 человек
04 октября 2021 16:42 Подделка COVID-сертификатов: в Украине вынесли первый приговор врачу
В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку коронавирусных-сертификатов
01 октября 2021 12:03 В Україні діятиме примусово-добровільна імунізація для деяких професій
Нещеплених працівників відсторонюватимуть від роботи. Без збереження зарплати, але зі збереженням місця.