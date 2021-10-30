Сам собі письменник. Барак Обама не відстає від трендів. Услід за іншими членами своєї команди він написав книжку. І вона щойно з'явилася у продажу.

Про що розповів? І яку зірку взяв у співавтори? Дмитро Анопченко все прочитав і про все нам розкаже.

320 сторінок, стильна чорно-біла обкладинка, і два портрети - сорок четвертий Президент США, Барак Обама, і… несподівано… Брюс Спрінгстін, знаменитий музикант, володар "Оскару" і відразу двадцяти "Греммі". Так, вони - співавтори. Назва теж інтригує – "Ренегати"; у значенні – "бунтарі", "люди, які відкидають традиції". У столичних книгарнях це видання від сьогодні можна купити за 35 доларів. І воно - про американські цінності, від п'ятдесятих років до наших днів.

Бути американцем - це бути чесним щодо того, що зараз відбувається з твоєю країною. Що не так було в минулому, які вони - старі гріхи і перепони…

І цю війну за справжні цінності легко програти, але, можливо, хоч хтось скаже – "Овва, я про це й не думав! Може, потрібно змінити своє ставлення?"

Відоме прізвище завжди гарантує, що книга (хай яка б вона не була) все одно стане бестселером.

Проте якщо Хілларі Клінтон нещодавно опублікувала детектив, претендуючи на лаври Агати Крісті, Білл Клінтон після відставки випустив кілька шпигунських романів - такі собі історії про агента 007… То Обама все ж таки пробує змусити Америку не розважитися, а замислитися.

Політика розділила Штати навпіл. На тих, хто і досі за Трампа - і тих, хто за Байдена. На чорних і білих, на прихильників вільного обігу зброї і тих, хто хоче її заборонити. Щодня приводів для конфлікту більшає, а отже, і прірва між людьми глибшає. І в книзі Обама та Спрігнстін шукають відповіді, що ж за цих умов здатне об'єднати американців.

Що, наприклад, об'єднує нас із Брюсом, його музику і мою політику, так це впевненість, що люди не хочуть "застрягати" в минулому. Ви скажете: але ж завжди є міцний спротив! Так, він і за мого президентства був. І завжди настає розгубленість - відчуття, що все, ми застрягли. Ми знову повторюємо ті самі помилки і вже не вирвемось із цього кола. Що ж тут врятує?

Якщо ви чекали мемуарів, то це точно не той жанр. Але Обама намагається відкрито говорити про те, що в "Роз'єднаних Штатах Америки" хвилює багатьох. Так - критикує Трампа, що очікувано. Але і весь час вдається в питання - а як Америка в минулому проходила такі періоди, як тепер? Що із цього може сьогодні допомогти?

Про що ця книжка - так це про те, що завжди були проблеми, завжди було протистояння. Але так само були й моменти, коли країна "прокидалася" і йшла вперед.

Публікації преси цими днями лише схвальні. Книгу замовляють і ті, хто був прихильником Обами, і "фанклуб" Брюса Спрінгстіна. Та й іноземні видавництва просять права на переклад, адже тема "як зшити країну" актуальна не тільки для Штатів. Вона несподівано знайшла відгук, а отже, і проєкт вийшов успішним. А ще довів, що відставний політик (щоб знову опинитися на перших шпальтах) може писати не тільки детективи.