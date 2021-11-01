Останній шанс для людства. У Шотландії розпочалася епохальна кліматична конференція ООН. На неї з'їжджаються лідери країн з усього світу. Приїхав і Президент України. Чому саміт називають історичним - розповість Світлана Чернецька.

Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та екоактивісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я не прикрашатиму реальність, не приховуватиму правди. Щиро вірю, що шанс досягти значного прогресу на цій конференції є, але все залежатиме винятково від політичної волі керівників держав. Нам потрібна сміливість і лідерство.

Господар саміту - британський прем'єр показує приклад іншим країнам. Сполучене Королівство обіцяє звести до нуля шкідливі викиди в атмосферу вже до дві тисячі п'ятдесятого року. І подібних зобов'язань чекає від держав-учасниць. На конференцію вже прибули лідери Сполучених Штатів і Франції, прем'єри Канади, Німеччини й Індії. Український Президент - теж там. Але не менш показовий список і тих, хто проігнорував цей історичний саміт.

Джо Байден, президент США:

Розчарування викликає те, що не лише Росія, а й Китай не з'явилися. Ще й не декларують жодних зобов'язань стосовно боротьби з кліматичними змінами. Нам ще багато необхідно досягти, але ми й надалі зобов'язані відстежувати, чого не виконує Китай, Росія чи Саудівська Аравія.

На відміну від інших країн Великої Двадцятки - Росія та Китай не готові поступово відмовлятися від вугілля. Ці країни надто залежні від викопного палива. А от українському Президентові було чим похвалитися перед делегатами.

Володимир Зеленський, президент України:

Пані та панове, Україна ратифікувала Паризьку угоду однією із перших у Європі. За обсягом скорочення викидів вона посідає четверте місце серед 45 сторін рамкової конвенції ООН. Наші цілі до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності.

Розповів Президент Зеленський й про дві нові екологічні бомби в центрі Європи: окуповані Крим та частину Донбасу. Мовляв, глобальне потепління не вдасться подолати до тих пір, доки країни не дотримуватимуться домовленостей.

Володимир Зеленський, президент України:

Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Росії, а на частині Донбасу - затоплені шахти, деградація ґрунту та брак питної води. І все це зараз. Це спільна загроза для усього світу. У наш час лихо, де б воно не сталося, я впевнений, стосується абсолютно всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна.

Лідери країн уперше з 2015 року підіб'ють підсумки - чого вдалося досягти з часу дії Паризької угоди. Це головний документ щодо боротьби з кліматичними змінами, підписаний представниками ста сімдесяти п'яти держав. У ньому країни зобов'язалися знизити викиди парникових газів, щоби не допустити підвищення глобальної температури більше, ніж на два градуси. Інакше - планета увійде в точку неповернення.

Обговорюватимуть на саміті й питання грошей. Адже перехід на зелену енергетику - задоволення недешеве. Багаті країни обіцяли допомагати бідним у боротьбі з кліматичними змінами. Зокрема, зобов'язувалися виділяти по 100 мільярдів доларів у рік. Але цього так і не сталося.