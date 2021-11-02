Показники підтримки ОП-ЗЖ та "Слуги народу" майже зрівнялися - опитування [ Редактировать ]
У них вже майже однаковий кредит довіри - в "Слуг" та "Опозиційної платформи - За життя". За даними Київського міжнародного інституту соціології, якби парламентські вибори відбулися наприкінці жовтня - то в цих двох партій 18 і 17 відсотків голосів респондентів відповідно.
Третя - "Батьківщина". У неї - 15 з половиною процентів. Майже такий самий результат і в "Європейської Солідарності". А ще - прохідний п'ятивідсотковий бар'єр - долає партія "Сила і Честь".
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Сам Резніков, до слова, вже написав заяву на звільнення, до цього часу він був міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Його місце планують віддати депутатці від "Слуг" Ірині Верещук.