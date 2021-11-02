Сім'я Суркісів не пов'язана з "ПриватБанком". Тому має право на повернення коштів, які тримали на депозитному рахунку. Про це повідомив адвокат Ігоря Суркіса. Каже, українські суди неодноразово доводили відсутність зв'язку Суркіса з "ПриватБанком". Водночас Нацбанк на рішення судів не зважав.

Ігор Алексєєв, адвокат Ігоря Суркіса:

На момент нібито списання коштів в грудні 2016 року існувала заборона суду. Суду на Кіпрі. Яка була безстроковою. І виникає питання: якщо слідувати логіці "ПриватБанку", що вони все ж таки списали кошти з цих рахунків, то це означає, що вони проігнорували й порушили рішення суду іноземної держави. І тому "ПриватБанк" повинен нарешті визначитись. Він або бреше і кошти не списані з рахунків, або все ж таки кошти списані, але тоді означає, що "ПриватБанк" і його представники порушили рішення суду і повинні за це понести кримінальну відповідальність.

Кошти доведеться повертати. Інше питання - скільки. Адже з кожним днем ця сума зростає і буде зростати. Тому мені здається, що нарешті в цьому питанні потрібно поставити вже крапку.