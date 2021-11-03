"Некомпетентное, утратившее доверие людей правительство, должно уйти в полном составе" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Подавляющее большинство украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении. Это стало результатом невыполненных обещаний и тотальных провалов власти в решении проблем, волнующих людей. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Больше двух третей украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. И это абсолютно справедливые претензии людей, потому что все обещания, которые давал президент и его политическая сила, оказались невыполненными", - заявил политик.
Он напомнил, что вопросы завершения войны, борьбы с бедностью, коммунальных тарифов – это те ключевые обещания, благодаря которым Зе-команда и пришла к власти.
"В итоге, война продолжается, бедность выросла с 22% в 2013 году до уровня, когда почти каждый второй украинец оказался в этой категории. При этом, цены и коммунальные тарифы растут. Закономерно, что люди дают такую оценку власти. Виновата в этом вся команда во главе с президентом", - подчеркнул парламентарий.
Юрий Бойко также назвал ситуацию с эпидемией в стране критической из-за некомпетентных действий власти.
"Обеспечение больниц кислородом – это простая инженерная задача среднего уровня, а не запуск космического корабля. И провалить ее и обречь людей на страдание – это цинизм высшей степени", - возмутился политик.
Сопредседатель партии оппозиционеров считает, что также полностью провалена и подготовка к началу отопительного сезона.
"Накопили 700 тысяч тонн угля при потребности в 3 млн. тонн. Более сложного начала отопительного сезона еще не было – не подготовились ни по ресурсам, ни по ценам, ни по техническому обеспечению. С электроэнергией ситуация не лучше – теперь вынуждены срочно просить ее у Беларуси, в адрес руководства которой перед этим делали громкие политические заявления", - отметил парламентарий.
Политик подчеркнул, что провальная политика власти привела к глубокому системному кризису, и отставка отдельных министров уже не спасет ситуацию.
"Правительство полностью не справилось с поставленными задачами по обеспечению жизнедеятельности страны. Мы выступаем за отставку всего правительства в полном составе, а не только отдельных министров", - резюмировал Юрий Бойко.
по теме
В 2022 году борьба с эпидемией будет снова провалена
Власть провалила подготовку к очередной волне коронавируса, время летней "передышки" было потрачено впустую и медицинской системе вновь грозит коллапс
Несмотря на то, что граждане Украины платят за коммунальные услуги больше, чем год назад, задолженность за услуги ЖКХ продолжает расти
Статистика заболеваемости принимает угрожающий характер
Провалы в экономике, подготовке к отопительному сезону, борьбе с эпидемией говорят о непрофессионализме и безответственности правительства