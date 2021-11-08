Власть Зеленского крайне болезненно относится к критике и, чтобы не допустить ее, закрывает рот журналистам, уничтожает независимые СМИ и антиконституционным, преступным образом преследует оппозиционных политиков. Все это делается с единственной целью: заблокировать обсуждение реальных проблем Украины и переключить внимание общественности на выдуманные этой властью и ее заокеанскими кураторами фантастические, высосанные из пальца "нарративы", на те ярлыки, которые они навешивают на всех инакомыслящих.

Тем не менее обсуждение реальной ситуации в стране совершенно необходимо, чтобы оценить уровень проблем, с которыми столкнулось наше государство, и, самое главное ‒ увидеть те системные ошибки, из-за которых Украина, возглавляемая этой властью, оказалась в таком катастрофическом положении. Очевидно, что самым актуальным вопросом, требующим пристального внимания и ответственного обсуждения сегодня, является сохранение жизни человека, которая, согласно статье 3 Конституции Украины, признана наивысшей социальной ценностью.

К концу прошлой недели Украина поднялась на второе место в мире по смертности от COVID-19. Статистика демонстрирует неутешительные рекорды: за 5 ноября количество погибших от коронавируса граждан в нашей стране достигло 793 человек. При этом во всех регионах реанимации заполнены тяжелыми больными, а страну уже сотрясла целая серия громких скандалов, связанных с острой нехваткой кислорода в медучреждениях (хотя профильные чиновники не уставали врать, что ситуация под контролем).

Уже совершенно очевидно, что кампанию по вакцинации населения от COVID-19 власть провалила. Не спасла ситуацию и смена одного бездарного министра здравоохранения на другого. По состоянию на 6 ноября полностью вакцинированы в Украине были лишь 18% населения. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет 67%, в Дании - 75,8%, в Португалии - 86,2%. По уровню вакцинации Украину обошли даже Бангладеш и Гватемала, и вот-вот догонит Зимбабве.

При этом власть преступно отказалась от доказавшей свою эффективность вакцины "Спутник V", производство которой можно было наладить в Украине. Это позволило бы существенно повысить уровень вакцинации населения, предоставить украинцам возможность реального выбора защиты от коронавирусной инфекции, предупредить вспышки заболеваемости и спасти жизни десяткам тысяч граждан. Вместо этого и без того скудный украинский бюджет продолжает спонсировать международные фармацевтические корпорации.

За январь ‒ август 2021 года общий уровень смертности в Украине повысился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее количество населения страны за 8 месяцев текущего года сократилось на 245,9 тыс. человек. Смертность в Украине почти в 2,5 раза превышает рождаемость, констатирует Госстат. То есть нация попросту вымирает рекордными темпами. Справедливости ради стоит отметить, что сокращение населения Украины происходит десятилетиями, но сейчас динамика этого процесса ужасает. Например, если в 2013 году население Украины сократилось на 158,7 тыс. человек, то в 2020-м, по официальным данным - на 314 тыс. человек. По итогам текущего года картина будет еще более удручающей.

В 2020 году по сравнению с 2013-м количество рожденных в стране детей снизилось чуть ли не вдвое. И эта тенденция сохраняется. Доведенные до отчаяния украинцы уже попросту не решаются заводить детей в этой стране. Мизерные зарплаты и пенсии, нищенский уровень жизни, усугубляемый заоблачными коммунальными тарифами, отсутствие доступа к качественным медицинским услугам, социальная незащищенность, деградация правовой системы - все это стало причиной еще и массового оттока населения. По подсчетам Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, на заработки за границу выехали около 3 млн украинцев. Все обещания власти вернуть трудовых мигрантов на Родину так и остаются пустым звуком. И еще хуже то, что страну покидают молодые трудоспособные люди, которые в самый сложный момент оказываются вдали от своих близких, нуждающихся в срочной помощи и уходе. Это тоже оказывает влияние на повышение смертности среди украинцев.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" ответственно заявляет, что катастрофическая демографическая ситуация в Украине - итог преступной политики геноцида, проводимой властью в отношении собственного народа. Ситуация требует безотлагательного и кардинального решения. Но озабоченная собственным обогащением команда временщиков Президента Зеленского продолжает игнорировать надвигающуюся катастрофу.

Наша партия давно предложила действенные инструменты снижения тарифов на жилищно-коммунальные слуги. "Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала программу выведения страны из социально-экономического кризиса. Мы представили план установления мира на Донбассе. Но власть преступно блокирует все инициативы оппозиции.

Некомпетентное правительство, погрязшее в коррупции окружение Президента, растоптавший Конституцию и пытающийся узурпировать власть глава государства - все, что имеет Украина на сегодняшний день. И естественно, что этой своре совершенно не интересны проблемы рядовых граждан, вымирающей нации и будущего страны, загнанной в долговую кабалу, охваченной боевыми действиями и все глубже погружающейся в пропасть экономического кризиса.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"