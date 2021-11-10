Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию не будут расти весь отопительный сезон.

"Стабильные тарифы – это обязательства правительства и местной власти перед людьми, и мы его выполняем", - заверил Шмыгаль.



Шмыгаль сообщил, что по состоянию на 10 ноября, 97% жилых домов обеспечены теплоснабжением. На 96% подключены детские сады и медицинские заведения. На 95% подключены к теплу школы. Более чем на 99% жилищный фонд подключен к теплоснабжению уже в 22 областях.

По словам премьера, в двух областях - Одесской и Херсонской, к теплу подключено значительно меньше объектов.

"В этих регионах довольно долго было тепло, поэтому местные руководители не включали батареи. Сейчас у них задача до конца недели запустить весь процесс", - уточнил он.

Какие сейчас тарифы:

Тариф на электроэнергию: 1,68 грн за кВт-час.

Тариф на газ: "Нафтогаз" - 7,96 грн за кубометр. Ценники других компаний колеблются от 7,98 до 13,5 грн за кубометр

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