Україна готова до будь-яких провокацій на лінії розмежування - про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував західним партнерам за надання оперативної розвідувальної інформації. Натомість закликав не нагнітати ситуацію. Бо, мовляв, це сприяє ворожій інформаційній агресії.

Володимир Зеленський, президент України:

Скажемо відверто на восьмому році війни така поведінка нашого сусіда нас не дивує і не лякає, дивує і лякає те що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, блогерів які здійняли медіагвалт. Шановні, обстріли й вибухи відбуваються восьмий рік поспіль, психологічний тиск на нас давно не діє.