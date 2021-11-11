Україна готова до будь-яких провокацій на лінії розмежування - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Україна готова до будь-яких провокацій на лінії розмежування - про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував західним партнерам за надання оперативної розвідувальної інформації. Натомість закликав не нагнітати ситуацію. Бо, мовляв, це сприяє ворожій інформаційній агресії.
Володимир Зеленський, президент України:
Скажемо відверто на восьмому році війни така поведінка нашого сусіда нас не дивує і не лякає, дивує і лякає те що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, блогерів які здійняли медіагвалт. Шановні, обстріли й вибухи відбуваються восьмий рік поспіль, психологічний тиск на нас давно не діє.
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