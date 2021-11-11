Президент подякував західним партнерам за надання розвідувальної інформації [ Редактировать ]
Україна готова до будь-яких провокацій на лінії розмежування. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував західним партнерам за надання оперативної розвідувальної інформації. Натомість закликав не нагнітати ситуацію. Бо, мовляв, це сприяє ворожій інформаційній агресії.
Володимир Зеленський, президент України:
Скажемо відверто - на восьмому році війни така поведінка нашого сусіда нас не дивує і не лякає , дивує і лякає те, що це раптом стало відкриттям для деяких експертів , блогерів, які здійняли медіа-гвалт . Шановні, обстріли і вибухи відбуваються восьмий рік поспіль, психологічний тиск на нас давно не діє.
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Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
Він подякував західним партнерам за надання оперативної розвідувальної інформації.
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Він подякував західним партнерам за надання оперативної розвідувальної інформації. Натомість закликав не нагнітати ситуацію. Бо, мовляв, це сприяє ворожій інформаційній агресії.
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