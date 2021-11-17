Дві "президентські" індички на цілий тиждень стануть героями новин у США [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах - уже завзято готуються до улюбленого свята - Дня подяки. Коли вся родина збирається разом і до столу подають індичку. А президент має птахів помилувати. Дві "президентські" індички на цілий тиждень стають героями новин - і увага до них у цей час більша, ніж до перших осіб. Дмитро Анопченко розкаже про цю традицію.
Два птахи весь цей тиждень житимуть просто по-королівськи. Наче знаменитості - індички, що стануть символом цього свята, традиційно, приїхавши з ферми, де їх виростили - зупиняються в одному з найпрестижніших готелів Вашингтона - "Вілларді", де зазвичай живуть члени делегацій, які прибувають на перемови до Білого дому
Адже до резиденції Глави держави звідси чотири хвилини пішки, лише два квартали. При цьому житимуть індички не в тісній клітці - їм виділяють найкращий номер. Ось його зараз готує для незвичних гостей покоївка. Готель офіційно повідомив пресу: птахів зустріне особисто генеральний менеджер, вручить ключі від номера; в ресторан на сніданок (як справжні Vip-персони) вони не вийдуть - готель забезпечить "рум-сервіс".
Ну а далі (дивіться - ось як це було рік тому, за Трампа) - обидва птахи (замість того, щоб вирушити на президентську кухню - смажитися в духовці), отримують помилування особисто від Глави держави. Байдену треба буде промовити приблизно такі ж слова, які казали його попередники.
Я дарую тобі помилування! Ти тепер птах - вільний! Президентський індик!
Після цього знаменитого тепер птаха забере університет Айови, там він житиме на волі.
Решті так не пощастить: без запеченої індички жоден святковий стіл не обійдеться. Зазвичай у Штатах і вирощували і, відповідно, купували просто гігантських індичок - щоб можна було всю родину - до десяти людей (!) нагодувати.
Довго готували - ось як це зараз робить знаний шеф-кухар Гордон Рамзі. Для американського ринку виробники навіть випускають духовки більшого розміру, ніж для Європи чи решти світу. Але за "коронавірусних" реалій американці подорожують не так активно; попри традицію - родинами цього року не збиратимуться (хіба що у "Скайпі" здзвоняться). І готувати гігантську птицю - як раніше - ніхто вже не хоче.
Але і за таких умов День подяки залишається найулюбленішим святом американців. Адже вдячність і родинне тепло - це те, чого всім нам не вистачає. Тому і до подорожі двох пернатих щасливчиків, яких помилує президент США, весь тиждень, що лишився до цієї події, - величезна увага.
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Для американського ринку виробники навіть випускають духовки більшого розміру, ніж для Європи чи решти світу. Але за "коронавірусних" реалій американці подорожують не так активно.
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