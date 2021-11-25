На сході країни зафіксували дев'ять ворожих обстрілів [ Редактировать ]
Дев'ять ворожих обстрілів було минулої доби на сході країни. Противник із заборонених важких мінометів обстріляв Водяне на півдні Донеччини. Також із мінометів гатили по пункту пропуску "Мар'їнка". На кількох інших ділянках ворог застосував бронетехніку, гранатомети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових немає - повідомили у штабі.
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Крім того, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Кам'янки, Нью-Йорка, Луганського та в напрямку шахти "Бутівка".
Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького противник обстрілював із гранатометів. А в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів.
Труба розвідника - вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення.
На Донбасі ворог щонайменше тричі відкривав вогонь. Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького атакував із протитанкових гранатометів.
Ворог застосував і заборонене озброєння. У районі Лебединського - двічі вів вогонь із 82 та 120 мінометів. З мінометів 82 калібру вдарив і біля Кам'янки.