Дожити до пенсії. Уже з наступного року українцям, які хотіли б вийти на пенсію у шістдесят - потрібно мати за плечима 29 років страхового стажу. Це передбачає пенсійна реформа, згідно з якою ця планка щороку зростатиме.

Та що робити, якщо цього стажу немає? І як знайти роботу в такому віці? Наші кореспонденти розкажуть.

На пенсію українці можуть претендувати із шістдесяти років. Саме стільки минулої осені виповнилось одеситці Олені Войновій. Жінка подала документи до пенсійного фонду - але не вистачило стажу: до нього не вдалося включити п'ять років навчання в сімферопольському виші - адже, довідки з Криму в Пенсійному фонді взяти до уваги відмовилися.

Олена Войнова, жителька Одеси:

Ни в какую! С крымской печатью - вот она сказала: мы не примем! Я говорю: хорошо, дайте мне официальный документ, что вы отказываете мне именно по этой причине - они мне так его и не дали!

Тож тепер - замість пенсійного життя - Олена Григорівна змушена допрацювати до необхідного стажу: влаштувалася в місцеве ОСББ. За законом, зробити нову спробу оформити пенсію вона зможе лише в шістдесят три.

Олена Войнова, жителька Одеси:

А потом они опять увеличат, когда мне будет шестьдесят три года - и мне опять не хватит! Мне что: до самой смерти работать? То есть они заведомо людей лишают пенсии и любых каких-то выплат!

Утім, у Пенсійному фонді заспокоюють: для тих, кому шістдесят три - мінімальний стаж автоматично зменшується до вісімнадцяти років; для тих, кому шістдесят п'ять - до п'ятнадцяти. А ось для шістдесятирічних він навпаки - щороку зростатиме - і у дві тисячі двадцять восьмому - збільшиться до …тридцяти п'яти років. Якщо ж стажу не вистачає, людина може його докупити - але це недешево - понад тридцять тисяч гривень за рік.

Олена Охріменко, директорка Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України:

Звичайно, якщо це п'ять-сім-десять років, то сума буде достатньо висока - і кожна людина сама для себе має визначитись: доцільно їй це робить чи, можливо, краще дочекатись до 63 років і потім уже оформить пенсію.

Ще один вихід - людина може піти працювати, поки необхідного стажу не набереться. Але тут виникає запитання: де знайти роботу в такому "поважному" віці?

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Да, нет работы! Нет работы для шестидесятилетних пенсионеров! Они всякие финты придумывают для того, чтоб просто лишить людей пенсии! Они придумывают стаж, теперь докупите стаж, теперь - страховой стаж, а теперь поднимите пенсионный возраст, а теперь вот то, пятое, десятое - это всё, знаете, как напёрсточники. Вот, действующая власть - это напёрсточники, которые крутят вот эти вот напёрстки, чтобы обмануть людей и создать иллюзию, что они реформы делают. На самом деле вот было бы честно, вот честно было бы со стороны "слуг" взять и сказать: ребята, денег нет, мы всё разворовали, поэтому денег вам не будет и пенсии не будет.

Але в Одеському центрі зайнятості заспокоюють: не все так погано! Мовляв, деякі роботодавці навпаки - віддають перевагу людям похилого віку, адже цінують - відповідальність і життєвий досвід. Тому й наймають - на посади охоронців, репетиторів, адміністраторів тощо.

Тетяна Канава, директорка Одеського міського центру зайнятості:

Найчастіше такі люди отримують - це помічник вихователя, це в лікарнях молодша медична сестра, це люди, які працювали, наприклад, з бухгалтерією - вони й надалі продовжують працювати бухгалтерами, вони працюють касирами, вони працюють продавцями.

Що ж стосується людей, в яких навіть у шістдесят п'ять років не вистачатиме мінімального стажу, то їм держава призначає так звану соціальну пенсію. На сьогодні це - трохи менше ніж дві тисячі гривень.