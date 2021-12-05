В населенном пункте Кривое Озеро біло обнаружено тело 9-летнего мальчика, который накануне ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, тело маленького Артура Василишина было обнаружено в камышах возле реки Кодыма. Известно, что к полицейским обратились родители ребенка Поиски мальчика продолжались всю ночь, были задействованы полицейские, ювеналы, кинологи, местные жители и поисковая группа из Одессы.

Отмечается, что у Артура были проблемы о здоровьем. В настоящее время все обстоятельства смерти ребенка выясняют правоохранители. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Кроме того, в Винницкой области полиция задержала 56-летнего мужчину, который похитил 11-летнего ребенка и пытался его изнасиловать. Ребенка со взрослым мужчиной заметили односельчане и сразу же сообщили ее матери.

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