Лежал в камфшах: под Николаевом нашли тело пропавшего ребенка [ Редактировать ]
В населенном пункте Кривое Озеро біло обнаружено тело 9-летнего мальчика, который накануне ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Согласно данным правоохранителей, тело маленького Артура Василишина было обнаружено в камышах возле реки Кодыма. Известно, что к полицейским обратились родители ребенка Поиски мальчика продолжались всю ночь, были задействованы полицейские, ювеналы, кинологи, местные жители и поисковая группа из Одессы.
Отмечается, что у Артура были проблемы о здоровьем. В настоящее время все обстоятельства смерти ребенка выясняют правоохранители. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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Кроме того, в Винницкой области полиция задержала 56-летнего мужчину, который похитил 11-летнего ребенка и пытался его изнасиловать. Ребенка со взрослым мужчиной заметили односельчане и сразу же сообщили ее матери.
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