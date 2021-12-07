"Феррарі" Жана-Поля Бельмондо виставили на продаж [ Редактировать ]
"Феррарі" зірки світового кіно - Жана-Поля Бельмондо - виставили на продаж. Актор придбав це авто 1985 року й був великим шанувальником марки "Феррарі". За кермом цієї автівки Бельмондо проїхав 30 тисяч кілометрів. Загалом саме таких "Феррарі" було випущено трохи більш як тисяча. Торги відбудуться 12 грудня. Початкова вартість автівки стартуватиме від 350 тисяч євро. Нагадаю, відомий на весь світ актор Жан-Поль Бельмондо пішов із життя шостого вересня.
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