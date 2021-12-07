"В сценарии не было эпизода со стрельбой": помощник режиссера подала в суд на Алека Болдуина

Помощник режиссера по сценарию фильма"Ржавчина" Мэми Митчелл, которая позвонила в полицию после съемок на съемочной площадке в Нью - Мексико, подала иск против Алека Болдуина