Дипломатична взаємодія є добрим знаком - Вашингтон [ Редактировать ]
У Вашингтоні вважають добрим знаком дипломатичну взаємодію довкола України. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що Сполучені Штати шукають, як продовжити дипломатичні дискусії з Україною, Росією, європейськими партнерами. Однак чітко вказують Кремлю на наслідки - у разі погіршення ситуації. За словами Псакі, США пильно стежать за обстановкою в регіоні та закликають Москву до деескалації.
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Під час телефонної розмови, Джо Байден закликав союзників зробити все можливе, щоб владнати ситуацію з нарощуванням російських військ біля українського кордону - шляхом "стримування, оборони та діалогу".
США планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО і Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах.
Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід.
Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація - з брифінгів та заяв на офіційних сайтах.
Напередодні Байден мав розмову з президентом РФ Путіним. Обговорювали Україну. За словами радника американського лідера Джейка Салівана - Вашингтон застеріг Москву від можливого вторгнення в Україну.