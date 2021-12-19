Прибуття зими в Україну затримується на місяць: що відбувається з погодою [ Редактировать ]
А ще цього року українців випробовувала... погода! Сезони втратили пунктуальність. Зима тривала... до літа. А саме літо видалося аномально спекотним. От і зараз: у Карпатах - хуртовини, в Одесі - до плюс десяти, а Києву доводиться позичати… сніг.
Богдан Вербицький та Жанна Дутчак розбиралися: куди поділася класична українська зима? Що відбувається з погодою? І які регіони вже за 30 років можуть перетворитися... на пустелю?
Увага! Прибуття зими в Україну затримується... на місяць!
Світлана Бойченко, кліматолог:
Такого істотного потепління за такий короткий час не було.
Льодовики, що постійно тануть. Урагани в США, сніги в Африці... А яка вона - наша зима?
-А вам як, не видно чи що?
Видно і відчутно! Чи звикли до "європейських" зим українці?
Ніна Степанівна, жителька села Личанка:
Для нас тепло. Газ будем менше платить. Та й всьо.
Це з "плюсів". А як щодо "мінусів"? Кого "присипало"... А хто снігу може й не дочекатися?!
Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру:
Це прогностична карта. Трошки так наперед. Ми ж… прогноз цікаво дізнатися. Хех.
Що нам обіцяють на наступні... 30 років?
Богдан Вербицький, кореспондент:
Грудень 2000-го року. Я з подарунком біля Діда Мороза. І оточений снігом. А зараз - грудень 2021-го. Я і без подарунку, і без снігу. Бо у Києві типова погода листопада: сірість, сирість то дощ, то сніг (а то й все одразу). Загалом - не дуже.
Але, чому такий контраст? І куди подівся сніг?
На його пошуки я попрямував у село. Але й тут - теж немає! Щоправда, на вулиці зустрічаємо очевидців торішнього снігу.
Михайло, житель села Ясногородка:
Було такого (показує) снігу. Я ходив через забори.
Ніна Степанівна:
- А розкажіть будь ласка… - Так, не фотографіруйте. Ми вже баби. Ахахаха.
Та ми вмовили Ніну Степанівну та її подругу згадати минулі часи. Тож, як зимували раніше?
Ніна Степанівна, жителька села Личанка:
А снігу - даже танки прочищали в нас от там як ото їхали, там така низовина. Ну за ставочком. Там танки не брали. Стільки снігу було.
Припорошена іскристим сніжком так і манить, кличе до себе лісова красуня. В її зимовім царстві перші розваги - санчата й лижі.
Стоп. Снігові кучугури, мороз, лід - чому зараз не так?
Світлана Бойченко, кліматолог:
Останні тридцять років з 1990 до 2020 теплішає більш інтенсивно. Уже темпи інші. І вже становить 0,6 градусів за 10 років.
Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру:
Україна є лідером у змінах клімату саме в потеплінні. Цей 1 градус ми відчуваємо.
Про який градус йдеться? За підрахунками кліматологів, наша планета нагрілася на 1 градус. Здавалося б, небагато. Але...
Світлана Бойченко, кліматолог:
У ньому є свої нюанси. Наша нормальна температура тіла 36,6. Добавляємо один буде 37,6. Що ви скажете про здоров'я цієї людини?
Що вона - захворіла. І давно! Бо "симптоми" почали проявлятися ще кілька років тому.
Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру:
Зима з 19 на 20 рік, коли метеорологічна зима так і не настала. Тобто, середня добова температура кілька днів не опустилася нижче нуля градусів.
Ніна Степанівна:
- А літо? В криницях води не було.
І з цим теж проблема. Бо змінюється і зима, і літо. І якщо перша в нас стає "європейською", то друге - субтропічним.
Світлана Бойченко, кліматолог:
Потужна злива випадає за короткий час і еко-система не встигають цю воду сприйняти.
І це - результат таких "тропічних" циклонів. Селянський календар теж змінюється. Звичка "садити на Івана", а "копати на Василя" вже не працює.
Людмила, жителька села Личанка:
Я посадила рано, посадила. Але дощі були настільки сильні, воно все позаливало. І все пропало. Прийшлось ше неділю, поки воно висохло, ямки копать, щоб скоріше це все вивітрилось, а тоді знову пересаджувати все.
Але "копати ямки" доведеться не всім. І це видно на цій мапі, яку показує нам пані Світлана.
Світлана Бойченко, кліматолог:
- Це уже тенденція останніх 30 років. - Що означає ця жовта зона? - Це зменшена продуктивність еко-систем. Високі температури не дають змоги розвиватися еко-системам. Територія України південна та південно-східні регіони можуть стати напівпустелями та пустелями.
Проблеми з урожаєм навіть зараз - узимку! Бо снігу ж - немає!
Михайло, житель села Ясногородка:
Те, що ми посадили осінню: цибулю, часник, то, сьо. Воно должно накриться снігом. А його немає. І весною, якщо часник і цибуля зійде, ну вона буде ніяка.
Богдан Вербицький, кореспондент:
В ідеалі поле вже повинно бути під снігом. Це краще і для врожаю, і для місцевих мешканців.
Найгірше - якщо вдарять морози і вітер. Тоді грунт сильно промерзне. Ну а поки що під ногами осіння багнюка.
Жанна Дутчак, кореспондентка:
А ось на Прикарпаття зима прийшла за календарем. Снігом засипає вже другий тиждень. Он які кучугури понамітало. І чим ближче до гір, тим білий килим товстіший… І не лише на полях, а й дорогах.
Андрій від ранку розчищає заїзд до свого гаража. Каже: стільки снігу в грудні вже давно не бачив. Ледь встигає його відкидати…
Андрій, житель села Старуня:
Цей рік це перше, так що скоро прийшла так і скільки снігу випало, а так раньше не було.
Випасти - випав, та чи довго пролежить - селяни не впевнені. Бо морозів нема. І все вже почало потихеньку танути.
Віктор Муляр, директор Гвіздського ліцею:
То як сніг випав ви не бачили, що тут дуріло, то перерва не можна було загнати до школи. Всі тішилися, фотографувалися, бо хто його знає буде сніг на свята чи не буде.
І побоювання ці – не безпідставні. Бо минулої зими селяни побачили сніг лише наприкінці січня. І сипав він аж до літа. Деякі гірські села були повністю білі ще в травні. І не від весняного цвіту, а від пухнастого снігу. Рекордно довго зима протрималася цьогоріч і в Карпатах - аж до середини червня. І такі вибрики неабияк вдарили по врожаю.
Ганна Федорівна Геник, жителька села Старуня:
У нас останніми роками вишні пропадають, сливи. Минулого року картопля два рази вимерзала.
Віктор Муляр, директор Гвіздського ліцею:
До травня прохолодно. То десь сніг пролетить. Нема такої дружньої весни як то було колись.
Кліматичні зміни помітили, насамперед, старожили. Пані Ганні скоро - вісімдесят. Жінка пригадує: коли була дитиною, село засипало снігом ще наприкінці листопада… Кучугури намітало вище хати. І стояли вони аж до весни. А нині - сезон несподіванок:
Ганна Василівна, жителька села Гвізд:
На день може бути сім погід, тут тепло, тут холодно, а тут знову тепло. І таке во. Так що не розумієш. Літо зима і осінь в один день.
А поки цей сніг ще не розтанув - потрібно поспішати ... в сніжки награтися. Ну, й звісно, сніговика зліпити. Бо хто його знає - чи буде зима наступного року.
-Диви, який у нас буде ніс. Ну що, спільними зусиллями непоганий сніговик.
А от столиці, щоб потішитися зимовими розвагами довелося сніг - позичати.
Сто шістдесят тонн прикарпатського снігу доправили вантажівками в Київ… для проведення фестивалю екстремальних видів спорту. І це - не вперше. Кліматичні зміни видно неозброєним оком. Чи міг хтось ще кілька років тому уявити, що в середині грудня в столиці не зможуть "нашкребти" снігу для зведення кількох трамплінів, а збиратимуть його по всій Україні, за сотні кілометрів.
Сніг до Києва привезли тільки надвечір! І таки підготували все необхідне для фестивалю. А як щодо святкової атмосфери, яку дарує сніг?
Михайло, житель села Ясногородка:
Поїду в Київ, куплю йолку, поставлю. От на Миколая внучці, доці поставлю подарок. А під йолку поставлю ше один подарок.
по теме
На выходных, 18-19 декабря, погода в Украине будет морозной
Професійні сноубордисти та лижники із 20 країн світу приїдуть до Києва, аби позмагатися біля Арки Дружби народів. Спускатися будуть із гірки, яка буде іти понад роялем. Ось така імпровізована опера.
В Москве прошел рекордный снегопад за последние 28 лет
В Национальном антарктическом научном центре сообщили, что возле украинской станции "Академик Вернадский" зафиксирована рекордная высота снежного покрова
У столиці сьогодні стояли тролейбуси через обмерзання дротів. На Вінничині - суцільна ожеледиця, а на Західній Україні машини позносило в кювети.