Под Киевом трактор попал в смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Броварском районе Киевской области произошла авария, в ходе которой погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Страшная авария произошла около 23:20 на автодороге Жердова-Гоголев у поворота на село Подлесье. В ходе происшествия трактор съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли водитель и пассажир транспортного средства.
56-летний водитель, управляя трактором марки Т-16, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. Водитель и пассажир погибли.
Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Фото: Нацполиция
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Кроме того, на въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второе авто после столкновение загорелось, на месте спасатели установили, произошло столкновение двух автомобилей - грузовика MAN и "ЗАЗ Sens".
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