Перше у світі СМС продали за 107 тисяч євро [ Редактировать ]
Перше у світі СМС , яке складалось лише з двох слів, продали за 107 тисяч євро. Історичні торги відбулися у передмісті Парижа. З молотка пішло привітання з Різдвом, яке 1992-го року отримав один із керівників британського оператора стільникового зв'язку - Річард Джарвіс.
Лот представили у вигляді кількох зображень на цифровому екрані - мобільного телефона із СМС та копії оригінального протоколу зв'язку, яким надіслали повідомлення. Імені нового власника історичного лоту не розголошують. Відомо лише, що він із Канади. Вторговані кошти передадуть в ООН на потреби біженців.
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