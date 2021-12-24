В пятницу, 24 декабря, в одесский порт прибыл французский многоцелевой фрегат Auvergne D654. Первым на борт корабля поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Об этом сообщает издание "Думская".

Это десятый кораблем НАТО, посетившим Одессу в этом году. Фрегат зашел в Черное море 14 декабря. Он пробудет до 28 декабря.

Auvergne D654 является самым современным кораблем французского флота. Он введен в состав ВМС в феврале 2018 года. Длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров.

Фрегат несет самое современное радиоэлектронное оборудование. Артиллерийское вооружение - 76-мм скорострельная пушка ОТО Мелара и три 20-мм пушки с системой дистанционного управления "Нарвал", торпеды MU90.

Ракетное вооружение:

восемь противокорабельных "Экзосет" блок-3;

16 зенитных ракет вертикального старта Астер-15,

16 пусковых установок для ударных ракет большого радиуса действия (более 1000 км) типа Storm Shadow.

Ранее мы писали о том, что военный корабль ВМС ВС Украины получил повреждения во время выполнении задач в Черном море.

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